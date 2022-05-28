Источник: в России проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — уточнил собеседник агентства.
В интересах следствия источники не уточнили, в каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».
Официальными комментариями российских силовых структур и представителей Чубайса ТАСС не располагает.
Ранее сообщалось, что Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. По данным источника из окружения экс-главы «Роснано», он покинул РФ на частном самолете: через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность.