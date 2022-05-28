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11:39 (мск), источник: Газета.Ру

СК РФ возбудил новые уголовные дела против командиров ВС Украины

Следственный комитет России возбудил еще семь уголовных дел против командиров вооруженных сил Украины, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации СК, с 22 по 27 мая командиры приказывали совершать прицельные артиллерийские обстрелы гражданских объектов в нескольких городах Донецкой и Луганской народных республик.

В результате обстрелов погибли восемь мирных жителей, еще 35 человек получили ранения. Пострадали 145 домов, а также детские сады и поликлиника для детей, больница и спортивный комплекс.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о так называемых «боевых наркотиках», обнаруженных на территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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