СК РФ возбудил новые уголовные дела против командиров ВС Украины

Согласно информации СК, с 22 по 27 мая командиры приказывали совершать прицельные артиллерийские обстрелы гражданских объектов в нескольких городах Донецкой и Луганской народных республик.
В результате обстрелов погибли восемь мирных жителей, еще 35 человек получили ранения. Пострадали 145 домов, а также детские сады и поликлиника для детей, больница и спортивный комплекс.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о так называемых «боевых наркотиках», обнаруженных на территории Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.