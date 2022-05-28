11:48 (мск), источник: Lenta.Ru
Минобороны сообщило о полном освобождении Красного Лимана
Российские военные освободили от националистов город Красный Лиман в Донецкой области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.
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Как уточнил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, в операции участвовала также и Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР). Об установлении полного контроля над городом 27 мая сообщал штаб территориальный обороны ДНР.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили потерю контроля Красный Лиманом. Взятие этого населенного пункта открыло российским войскам дорогу на Славянск, где в 2014 году началось вооруженное восстание против Киева.