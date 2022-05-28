Минобороны РФ заявило о планах националистов обстрелять территорию России

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
«Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время используют для обвинения российских вооруженных сил якобы в применении химического оружия и в неизбирательных ударах по мирным гражданам», — сказал начальник центра.
По его словам, для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств.
Также он заявил, что националисты хотят получить резонанс от провокации в Сумах за счет мирных жителей. «Если ранее в ходе подготовки подобных чудовищных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь, для получения “максимального резонанса” эвакуация граждан не проводится», — сказал Мизинцев.
Он отметил, что РФ предупреждает «цивилизованный Запад», а также Организацию объединенных наций, Международный комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что готовящиеся фейки о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах.