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22:00 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ заявило о планах националистов обстрелять территорию России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Националисты намереваются открыть огонь по территории РФ и взорвать емкости с химвеществами в Сумах, чтобы обвинить ВС РФ в применении химического оружия. Об этом сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: РИА "Новости"

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Мизинцев подчеркнул, что «неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из жилого района города и спровоцировать российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами».

«Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время используют для обвинения российских вооруженных сил якобы в применении химического оружия и в неизбирательных ударах по мирным гражданам», — сказал начальник центра.

По его словам, для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств.

Также он заявил, что националисты хотят получить резонанс от провокации в Сумах за счет мирных жителей. «Если ранее в ходе подготовки подобных чудовищных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь, для получения “максимального резонанса” эвакуация граждан не проводится», — сказал Мизинцев.

Он отметил, что РФ предупреждает «цивилизованный Запад», а также Организацию объединенных наций, Международный комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что готовящиеся фейки о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах.

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