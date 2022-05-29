Минобороны показало работу на Украине одной из мощнейших пушек в мире

В двухминутном ролике показано, как артиллеристы заряжают пушку и производят выстрелы. Отдельного внимания заслуживают кадры, снятые с установленной прямо на снаряд камеры — в режиме первого лица видно, как боеприпас вылетает из ствола «Малки».
Как уточнили в военном ведомстве, в результате продемонстрированного применения самоходки российские военные уничтожили позиции украинских войск, укрепившихся в лесном массиве.
«Артиллеристы вскрыли расположение позиций противника и нанесли удар. Слаженные расчеты 203-мм САУ “Малка” вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 километров», — говорится в сообщении.
Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главное преимущество этого оружия — это возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.