Власти Херсонской области заявили о попытках ВСУ прорвать оборону региона

Отмечается, что около 70 украинских военных остались убитыми на поле боя после попыток прорыва в Херсонскую область.
«Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», — сказал Стремоусов.
Накануне сообщалось, что один человек погиб, несколько ранены при обстреле поселка Чернобаевка в пригороде Херсона со стороны украинских военных.
Ранее, 22 мая, вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган». Всего было выпущено восемь неуправляемых ракет. По информации Минобороны РФ, погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Около 10 человек получили ранения различной степени тяжести.