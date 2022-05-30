Минприроды ожидает летом сложную ситуацию с пожарами в 21 регионе

Министр отметил, что «надо удержать эти две территории».
«Июнь-июль ожидается сложным в 21 регионе. Это Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области, юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края, запад Якутии», — рассказал господин Козлов «Известиям».
Как уточнил глава Минприроды, в августе «под угрозой» из-за пожаров будут вся территория Центрального федерального округа и 20 регионов северо-запада, юга, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Восток.
Сейчас пожароопасный сезон открыт практически во всех регионах России.19 мая Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за нарушение правил безопасности в лесах. При причинении тяжкого вреда здоровью юрлиц будут штрафовать на сумму до 2 млн руб. МЧС выступило против амнистии для нарушителей норм пожарной безопасности.