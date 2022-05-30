Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
35Парад Победы на Красной площади
10:36 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало удары Су-25 «Тулумбасами» с предельно малой высоты

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами «Тулумбас».

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике показано, как штурмовики на предельно малой высоте заходят на цель, а затем ведут огонь по позициям украинских войск 122-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас». Сразу после залпа с большой перегрузкой самолёты выполняют противозенитный маневр.

«В ходе боевых вылетов летчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование», — рассказали в Минобороны.

Там уточнили, что штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику.

Как рассказал лётчик Евгений, «очень много работы, цели сложные, хорошее противодействие, но с задачами мы своими справляемся».

«Пехота подтверждает, что по многим из нас бывают пуски, для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах. Мы, получается, тянем до таких сил, чтобы быстрее сорвать захват, маневрирование выполняю за своим ведущим, он нас приводит к цели, он нас от нее отводит», — добавил он.

Ракеты «Тулумбас» были разработаны в 1970-е годы.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России
'Слабаки'. Американцы восхитились ультиматумом Путина Европе
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь