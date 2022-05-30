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10:55 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре города как теракт

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт, говорится в заявлении городской администрации.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром в Мелитополе произошёл террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около восьми утра в центральной части города взорвалась машина, начиненная взрывчаткой», — сообщили в администрации.

Власти города отметили, что «в результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень — волонтеры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе». «Украинское правительство продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов. Идёт следствие, на месте работают криминалисты», — говорится в заявлении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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