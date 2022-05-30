Минобороны РФ: ВС нанесли удар по заводу «Океан» в Николаеве, уничтожив бронетехнику ВСУ

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«Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”, 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.
По его словам, кроме того, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.
Российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников и перехватили девять снарядов РСЗО «Смерч», сообщил генерал-майор.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское Донецкой Народной Республики, Петрополье, Петровское, Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области», — сказал он.
По словам Конашенкова, также в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области были перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
Уничтожение пунктов управления ВСУ
Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили два командно-наблюдательных пункта батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 34 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ, сообщил Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — заявил он.
Армейская и оперативно-тактическая авиация РФ за сутки поразила три пункта управления ВСУ, а также уничтожила до 320 националистов и 47 единиц украинского вооружения и военной техники, сообщил представитель Минобороны.
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«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сообщил он.
По словам Конашенкова, всего в результате ударов авиации уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ.
Ракетные войска и артиллерия
Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в Николаевской области, и 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования “Юг” в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях», — сказал Конашенков.
Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 183 самолета, 1 064 беспилотных летательных аппарата (БЛА), 3 323 танка и бронемашины ВСУ, а также 451 установку реактивных систем залпового огня, сообщил генерал-майор.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1 064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3 323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1 731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3 294 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал он.