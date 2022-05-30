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11:58 (мск), источник: © РИА Новости

На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности

ВОРОНЕЖ, 30 мая — РИА Новости. На границу Курской области с Украиной направили дополнительное вооружение и военнослужащих, сообщил на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт.

Источник: РИА "Новости"

«Министерством обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и еще прибывает вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Все направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей нашего региона», — заявил он.

Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле поселка Тетино один человек погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе губернатор области продлил «желтый» уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов до 8 июня.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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