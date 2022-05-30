Минздрав ДНР уточнил число погибших при обстреле школ в Донецке

«По состоянию на 13:24 30 мая 2022 года в результате обстрела в Ворошиловском и Буденновском районах Донецка пострадали 18 человек, из которых 16 взрослых и два ребенка. Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. Также в результате обстрела погибли три человека, из которых один ребенок», — говорится в публикации.
Таким образом, ведомство скорректировало данные, которые ранее распространил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Там сообщали, что в результате обстрелов со стороны украинских военных погибли пять человек, в том числе подросток 2009 года рождения, и 16 получили ранения.
Как сообщил российский Следственный комитет, ведомство займется расследованием этого преступления украинских военных против мирного населения Донецка.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.