17:16 (мск), источник: Известия
В России заочно арестованы два украинских командира
В России заочно арестованы и объявлены в розыск два командира украинских войск. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в Басманном суде Москвы.
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«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с момента ареста на территории РФ или экстрадиции в отношении командиров подразделений ВСУ», — сказали в суде.
Там же уточнили, что эти меры избраны в отношении командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрея Полякова и командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Алексея Махова.
Оба обвиняются по ст. 357 УК РФ («Геноцид» — то есть действия, направленные на полное уничтожение национальной, этнической группы как таковой путем убийства ее членов, причинения тяжкого вреда их здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение).
Им также вменяется жестокое обращение с военнопленными и применение запрещенных методов ведения войны.
В этот же день сообщалось, что следствие попросило заочно арестовать Полякова. Соответствующая информация 30 мая была опубликована на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Кроме того, появилась информация о службе в рядах ВСУ бывшего украинского военкора Александра Махова, на аресте которого также настаивало следствие.
Ранее, 27 мая, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев завил, что боевики «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) открыто призывают к геноциду русскоязычного населения. По его словам, мирных граждан, которые лояльно относятся к России, подвергают физическому насилию, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений.
Кроме того, украинские вооруженные формирования ведут огонь по населенным пунктам «в целях полного уничтожения русских», даже несмотря на то что граждане не принимают участия в боевых действиях.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.