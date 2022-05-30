15:25 (мск), источник: © РИА Новости
Силы ДНР с боями продвигаются в сторону Славянска
ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Войска ДНР продвигаются в сторону Славянска, в окрестностях города идут бои, заявил штаб территориальной обороны республики.
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«По состоянию на 30 мая 2022 группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван. Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска», — говорится в заявлении.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что войскам «нужно ускоряться» в действиях на севере региона.
Под контролем российских военных уже находится соседний город Красный Лиман.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.