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03:18 (мск), источник: ТАСС

Глава ЛНР заявил о взятии под контроль трети Северодонецка

По словам Леонида Пасечника, бои сейчас идут в городской застройке.

Источник: AFP 2022

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что треть Северодонецка уже освобождена.

«Можно уже говорить, что треть города под нашим контролем», — отметил он в интервью ТАСС.

По словам Пасечника, бои сейчас идут в городской застройке, наступление проходит не так быстро, как хотелось бы. «Но мы прежде всего хотим максимально сохранить инфраструктуру города», — подчеркнул Пасечник, обратив внимание, что цели украинской стороны «противоположные, поэтому их тактика прикрываться мирным населением активно используется в Северодонецке с начала военной операции».

Глава ЛНР указал, что основной задачей сил республики на данный момент является именно освобождение Северодонецка и Лисичанска. «Сейчас наша основная задача — освободить Северодонецк и Лисичанск. На этих направлениях, по данным военных, группировка украинских войск насчитывает порядка 10 тыс. человек», — сказал он.

Народная милиция ЛНР с начала марта ведет наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска. Взятие под контроль городов осложняется тем, что Вооруженные силы Украины организовали в них глубокоэшелонированную оборону, кроме того, в данном районе расположено несколько крупных химических предприятий.

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