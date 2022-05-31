Девять человек умерли от оспы обезьян в Конго с начала года

Указывается, что в Конго официально зафиксировано 465 случаев заболевания этой оспой, поэтому страна является одной из наиболее пострадавших в Западной и Центральной Африке. По мнению местных врачей, вспышка связана с употреблением в пищу мёртвых обезьян и грызунов.
«Жители входят в лес, подбирают трупы обезьян, летучих мышей и грызунов, которые являются резервуарами обезьяньей оспы», — рассказал начальник отдела здравоохранения Санкуру в Конго доктор Эме Алонго, призвав всех, у кого наблюдаются симптомы обезьяньей оспы, посетить медицинский центр для изоляции.
При этом оспа обезьян уже подтверждена более чем в 20 европейских странах. В США заболевание зафиксировано в том числе у жителей Калифорнии, Вашингтона и Нью-Йорка.
Ранее была зафиксирована первая смерть от оспы обезьян в Нигерии. Погибшему пациенту было 40 лет. Сообщается, что он страдал несколькими сопутствующими заболеваниями, а также принимал иммунопонижающие препараты.