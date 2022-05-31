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11:37 (мск), источник: Life.ru

Девять человек умерли от оспы обезьян в Конго с начала года

С начала 2022 года от оспы обезьян в Конго умерло девять человек. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Источник: AP 2022

Указывается, что в Конго официально зафиксировано 465 случаев заболевания этой оспой, поэтому страна является одной из наиболее пострадавших в Западной и Центральной Африке. По мнению местных врачей, вспышка связана с употреблением в пищу мёртвых обезьян и грызунов.

«Жители входят в лес, подбирают трупы обезьян, летучих мышей и грызунов, которые являются резервуарами обезьяньей оспы», — рассказал начальник отдела здравоохранения Санкуру в Конго доктор Эме Алонго, призвав всех, у кого наблюдаются симптомы обезьяньей оспы, посетить медицинский центр для изоляции.

При этом оспа обезьян уже подтверждена более чем в 20 европейских странах. В США заболевание зафиксировано в том числе у жителей Калифорнии, Вашингтона и Нью-Йорка.

Ранее была зафиксирована первая смерть от оспы обезьян в Нигерии. Погибшему пациенту было 40 лет. Сообщается, что он страдал несколькими сопутствующими заболеваниями, а также принимал иммунопонижающие препараты.

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