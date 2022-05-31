В подземельях «Азовстали» обнаружен фургон с 152 телами погибших боевиков

«В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината “Азовсталь”, где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования “Азов”, российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ», — сказал он на брифинге.
Конашенков добавил, что со стороны Киева не было запросов на получение тел. Также стало известно, что во время обследования фургона российские саперы выявили четыре мины, установленные под погибшими.
«По результатам допросов пленных боевиков “Азова” установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева», — отметил генерал-майор.
Российская сторона планирует передать обнаруженные тела представителям Украины, заключил Конашенков.
Ранее в этот день сообщалось, что Следственный комитет РФ при осмотре территории «Азовстали» обнаружил неизвестные химические препараты, а также средства химической защиты.
О полном освобождении территории комбината стало известно 20 мая. По информации Минобороны РФ, сдались в плен 2439 боевиков украинской националистической группировки «Азов».
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.