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13:02 (мск), источник: Life.ru

По указу из Киева: Украинские военные готовили на «Азовстали» провокацию, заминировав тела 152 сослуживцев

Российские военные обнаружили в катакомбах «Азовстали» заминированный фургон с 152 телами погибших украинских солдат и боевиков националистических группировок. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Во время обследования фургона российские сапёры выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», — сообщил генерал-майор.

В ходе допроса пленных боевиков с «Азовстали» установлено, что минирование тел было проведено «по прямому указанию из Киева», отметил Конашенков.

«Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую репутацию киевского режима и лично Зеленского», — отметили в Минобороны.

В ближайшее время российская сторона планирует передать все обнаруженные на территории «Азовстали» тела представителям Украины.

Напомним, что территория завода «Азовсталь» в Мариуполе была полностью освобождена несколько дней назад. 21 мая в Минобороны сообщили, что последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу, а всего, по данным военного ведомства на начало прошлой недели, с территории «Азовстали» сдались в плен 2439 украинских военных. Однако позже власти ДНР сообщили, что на территории промзоны ещё могут оставаться «азовцы» или бойцы ВСУ, которые заблудились или спрятались там умышленно. Так, 26 мая сообщалось, что не менее трёх украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.

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