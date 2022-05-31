Россиянам стало проще расплачиваться в Турции Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы "Мир"
Фоторепортажи
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
17:06 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли школу в Еленовке

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию школы в Еленовке. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб теробороны ДНР.

Источник: © РИА Новости

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) обстреляли территорию школы, расположенной в Еленовке, по улице Ленина», — говорится в заявлении.

Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что ВСУ выпустили в направлении поселка шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас
В США заявили о 'стратегическом кошмаре' из-за вступления Финляндии в НАТО
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь