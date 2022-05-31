17:06 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские войска обстреляли школу в Еленовке
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию школы в Еленовке. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб теробороны ДНР.
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«ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) обстреляли территорию школы, расположенной в Еленовке, по улице Ленина», — говорится в заявлении.
Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что ВСУ выпустили в направлении поселка шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.