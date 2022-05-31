Верховный суд объяснил новацию о самозащите от грабителей

Соответствующее разъяснение верховная инстанция дала во вторник.
«Такие посягательства нарушают одно из основополагающих прав человека и гражданина, закрепленное в статье 25 Конституции России, могут преследовать самые различные противоправные цели и в ходе своего осуществления могут угрожать не менее, а подчас и более важным правоохраняемым интересам, включая жизнь и здоровье людей, находящихся в помещении», — заявил на заседании пленума зампред суда Сергей Рудаков.
Он пояснил, что при рассмотрении дел о необходимой самообороне суды выясняют обстоятельства, предшествующие конфликту, своевременность и адекватность принятых мер, а также соотношение сил. В итоге часть преступлений переквалифицируют на самооборону или инстанция вообще снимает обвинения.
«В 2021 году суды преимущественно назначали наказания в виде ограничения свободы (54 процента приговоров). Реальное лишение свободы назначено 80 лицам, или 12 процентам, а 87 лиц, или 13 процентов, освобождены от наказания судом», — добавил Рудаков.
Ранее Верховный суд постановлением пленума расширил перечень преступлений, при которых может применяться самооборона, «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».
Постановления пленума — правовые позиции и разъяснения Верховного суда, которыми должны руководствоваться остальные судьи при рассмотрении дел.