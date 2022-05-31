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16:57 (мск), источник: © РИА Новости

Верховный суд объяснил новацию о самозащите от грабителей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Верховный суд России объяснил, почему можно обороняться от людей, проникших в дом, даже если они не применяют насилие первыми: такие преступления априори могут угрожать жизни и здоровью потерпевших.

Источник: © РИА Новости

Соответствующее разъяснение верховная инстанция дала во вторник.

«Такие посягательства нарушают одно из основополагающих прав человека и гражданина, закрепленное в статье 25 Конституции России, могут преследовать самые различные противоправные цели и в ходе своего осуществления могут угрожать не менее, а подчас и более важным правоохраняемым интересам, включая жизнь и здоровье людей, находящихся в помещении», — заявил на заседании пленума зампред суда Сергей Рудаков.

В связи с этим не только законодательство, но и правоприменительная практика должны создавать гарантии для допустимой защиты гражданами своего жилища и давать возможность своевременно принять меры для обеспечения безопасности себя и своих близких, подчеркнул судья.

Он пояснил, что при рассмотрении дел о необходимой самообороне суды выясняют обстоятельства, предшествующие конфликту, своевременность и адекватность принятых мер, а также соотношение сил. В итоге часть преступлений переквалифицируют на самооборону или инстанция вообще снимает обвинения.

По его данным, за убийство при превышении пределов необходимой самообороны ежегодно в России осуждают более 200 человек (в 2021-м — 255 человек), еще более 400 ежегодно — за тяжкий вред, нанесенный при превышении пределов самозащиты.

«В 2021 году суды преимущественно назначали наказания в виде ограничения свободы (54 процента приговоров). Реальное лишение свободы назначено 80 лицам, или 12 процентам, а 87 лиц, или 13 процентов, освобождены от наказания судом», — добавил Рудаков.

Ранее Верховный суд постановлением пленума расширил перечень преступлений, при которых может применяться самооборона, «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».

Постановления пленума — правовые позиции и разъяснения Верховного суда, которыми должны руководствоваться остальные судьи при рассмотрении дел.

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