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20:07 (мск), источник: Известия

На комбинате «Азот» в Северодонецке подорвали емкость с химикатами

На подконтрольном ВСУ комбинате «Азот» в Северодонецке подорвана емкость с химикатами. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

По его словам, предварительно, в емкости находилась азотная кислота. Территорию предприятия контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), отметил посол.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Богдан Степовой рассказал, что войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) России продолжают наступление и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. Кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно скоро сомкнуться.

29 мая Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР заняли в Северодонецке плацдарм непосредственно на территории населенного пункта, а 30 мая в аппарате главы Республики Чечня сообщили о том, что большая часть города уже контролируется российскими силами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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