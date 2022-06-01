Зеленский: Украина ежедневно теряет 60−100 военных убитыми и около 500 ранеными

«Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», — сказал он.
Также Зеленский заявил, что Украина не намерена уступать свои территории, но связанные с ними сложности могут обсуждаться.
«Мы не готовы уступить какие-либо наши территории, потому что это наша независимость, наш суверенитет. Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться», — сказал он.
Зеленский добавил, что «такие дискуссии необходимы, чтобы начать разрешать эти сложности и вызовы по дипломатическим каналам, иначе ничего не получится». Интервью президента Украины, говорившего на украинском, вышло в эфир в переводе на английский язык.