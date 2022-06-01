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04:05 (мск), источник: ТАСС

Зеленский: Украина ежедневно теряет 60−100 военных убитыми и около 500 ранеными

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60−100 солдат убитыми и около 500 ранеными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном во вторник интервью телеканалу Newsmax.

Источник: Reuters

«Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что Украина не намерена уступать свои территории, но связанные с ними сложности могут обсуждаться.

«Мы не готовы уступить какие-либо наши территории, потому что это наша независимость, наш суверенитет. Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться», — сказал он.

Зеленский добавил, что «такие дискуссии необходимы, чтобы начать разрешать эти сложности и вызовы по дипломатическим каналам, иначе ничего не получится». Интервью президента Украины, говорившего на украинском, вышло в эфир в переводе на английский язык.

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