Россия сообщила ОЗХО о возможных химических провокациях ВСУ

«В общей сложности за последнее время мы направили 12 вербальных нот, в которых подробно сообщили о местах предполагаемых химических провокаций, о способах проведения таких провокаций украинскими националистами под чужим флагом — что-то подорвать, особенно в “треугольнике химической промышленности” Лисичанск — Рубежное, а потом возложить ответственность на Российскую Федерацию», — сказал он.
«Технический секретариат уверяет, что эти сведения [о возможных химических провокациях ВСУ] они внимательно изучают, готовятся к какой-то реакции. Мы требуем безотлагательного распространения наших нот среди всех государств-участников. Не только направляем ноты, но и звонками дублируем наши обращения. Следим, чтобы наша информация своевременно доводилась до сведения других стран», — сказал он.
Шульгин отметил, что, действуя таким образом, российская сторона работает на опережение, «благодаря таким нотам украинские националисты подумают, стоит ли им что-то такое устраивать».