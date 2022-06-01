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11:33 (мск), источник: ТАСС

Россия сообщила ОЗХО о возможных химических провокациях ВСУ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российская сторона уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о возможных химических провокациях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил в среду постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: Reuters

«В общей сложности за последнее время мы направили 12 вербальных нот, в которых подробно сообщили о местах предполагаемых химических провокаций, о способах проведения таких провокаций украинскими националистами под чужим флагом — что-то подорвать, особенно в “треугольнике химической промышленности” Лисичанск — Рубежное, а потом возложить ответственность на Российскую Федерацию», — сказал он.

По его словам, техсекретариат ОЗХО изучает полученные от России сведения о возможных химических провокациях со стороны ВСУ и готовит соответствующую реакцию.

«Технический секретариат уверяет, что эти сведения [о возможных химических провокациях ВСУ] они внимательно изучают, готовятся к какой-то реакции. Мы требуем безотлагательного распространения наших нот среди всех государств-участников. Не только направляем ноты, но и звонками дублируем наши обращения. Следим, чтобы наша информация своевременно доводилась до сведения других стран», — сказал он.

Шульгин отметил, что, действуя таким образом, российская сторона работает на опережение, «благодаря таким нотам украинские националисты подумают, стоит ли им что-то такое устраивать».

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