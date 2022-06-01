Минюст ДНР: более 100 украинских военнопленных после расследования перемещены в СИЗО

«Уже больше 100 человек переместили в СИЗО, это для нас уже категория подозреваемых преступников, они уже не пленные — по ним решение будет принимать суд», — сказал он.
Сироватко также не исключил, что после суда признанных виновными военнопленных привлекут к восстановлению разрушенных городов республики.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, на территории республики содержатся более 5 тыс. украинских военнопленных, в том числе 2 439 военнослужащих, вышедших с «Азовстали». Он подчеркнул, что украинских националистов должен судить трибунал, и не исключил, что он будет международным. Сообщалось также, что ведется подготовка необходимых документов, в том числе устава. В ДНР намерены провести трибуналы над украинскими военными преступниками до осени.