Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
12Полное затмение кровавой суперлуны
18:14 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин опроверг сообщения о своем ранении

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о своем ранении, распространяемые украинскими СМИ.

Источник: © РИА Новости

«Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были сегодня в Мариуполе. Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым — Прим. ред.) чувствуем себя вполне хорошо», — сказал он в интервью RT.

Ранее украинский телеканал ТСН со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива заявил о ранении руководителя республики в Красном Лимане.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

 Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас
В США заявили о 'стратегическом кошмаре' из-за вступления Финляндии в НАТО
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь