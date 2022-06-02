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15:29 (мск), источник: © РИА Новости

Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе

ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Промежуточный трибунал над украинскими боевиками может пройти в Мариуполе, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.

Источник: © РИА Новости

«Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала. Промежуточный, в частности, мариупольский трибунал, пройдет в городе Мариуполь», — сказала депутат.

На скамье подсудимых также окажутся «инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники», а также «физические и юридические лица, которые финансировали этот терроризм», добавила она.

Вчера Шишкина заявила, что он может состояться до конца лета. Сейчас генпрокуратура ДНР и российские ведомства разрабатывают его устав, доказательную базу собирает региональный аппарат уполномоченного по правам человека.

По словам представителя республиканского парламента, процесс не будет привязан к национальному законодательству. На трибунал также могут позвать представителей европейских стран, однако, каких именно, пока не уточнялось.

Националисты полка «Азов», на бойцов которого в России заведены уголовные дела, сдались в плен после того, как российские военные взяли под контроль территорию мариупольского завода «Азовсталь».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал ВСУ. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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