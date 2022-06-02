Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы

«Следователи государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии “Оппозиционная платформа — за жизнь” Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 111 “государственная измена” и статьей 438 “нарушение законов и обычаев войны”, — также говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.
Как утверждает ведомство, обвинительный акт направлен в суд. Кроме того, у Медведчука могут конфисковать имущество.
СБУ в апреле задержала политика по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, он в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против него на Украине заведено еще одно дело — политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу. Сам Медведчук неоднократно называл открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Кроме того, СБУ 23 мая опубликовала подробности допроса Медведчука, в ходе которого он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко инициатором торговли углем с Донецкой и Луганской Народными Республиками и куратором приватизации трубопровода «Самара — Западное направление».