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За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 20270 человек
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов проведения специальной военной операции в Россию эвакуированы 20270 человек, включая 3185 детей, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.