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23:08 (мск), источник: © РИА Новости

За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 20270 человек

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов проведения специальной военной операции в Россию эвакуированы 20270 человек, включая 3185 детей, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: © РИА Новости

«Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20270 человек, в том числе 3185 детей, а всего с начала специальной военной операции −1615457 человек, из которых 263004 — дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 231845 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки — 3444», — сообщил он.

Генерал напомнил, что в регионах России продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения.

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