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09:46 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Херсонской области заявили, что попытки вторжения ВСУ провалились

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Российская армия отбила все попытки вторгнуться в Херсонскую область, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Источник: © РИА Новости

«Мы полностью контролируем территорию Херсонской области. Все заявления, которые делаются о захвате, — это чистый популизм. Это все не соответствует действительности. Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем войск Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

Украина предприняла несколько попыток прорвать оборону и вторгнуться на территорию Херсонской области. При этом глава областной администрации Геннадий Лагута, сбежавший из региона после прихода российской армии, заявил украинским СМИ, что ВСУ якобы освободили более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области и продолжают наступление. Позже о наступлении на Херсон заявил и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области планируют войти в состав России.

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