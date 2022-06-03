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09:53 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении противник применял — танк, артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском — РСЗО “Град”, артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120, 82 и 60 мм, РПГ/СПГ, стрелковое оружие. Выпустив 414 единиц различных боеприпасов», — говорится в заявлении.

При обстрелах два мирных жителя Енакиево получили ранения.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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