Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР

«На донецком направлении противник применял — танк, артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском — РСЗО “Град”, артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120, 82 и 60 мм, РПГ/СПГ, стрелковое оружие. Выпустив 414 единиц различных боеприпасов», — говорится в заявлении.
При обстрелах два мирных жителя Енакиево получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.