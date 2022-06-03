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10:08 (мск), источник: ТАСС

В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». В здании остаются люди

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/ — Горят этажи с первого по четвертый, ранг сложности повышен до пятого.

Пожар охватил бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, в здании остаются люди, сообщил источник.

Ранее сообщалось о третьем ранге сложности пожара и открытом горении первых четырех этажей.

Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

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