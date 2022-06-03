10:08 (мск), источник: ТАСС
В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». В здании остаются люди
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/ — Горят этажи с первого по четвертый, ранг сложности повышен до пятого.
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Пожар охватил бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, в здании остаются люди, сообщил источник.
Ранее сообщалось о третьем ранге сложности пожара и открытом горении первых четырех этажей.
Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.