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10:58 (мск), источник: ТАСС

Из горящего БЦ «Гранд Сетунь плаза» в Москве спасли более 120 человек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/ — Поиск людей продолжается.

Пожарные спасли более 120 человек из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«По предварительной информации, из горящего здания спасены всего более 120 человек, поиск людей продолжается», — сказали в ведомстве.

В частности, несколько человек спасены с 8 этажа.

Огнем охвачены первые четыре этажа здания. Площадь пожара составляет 1 000 кв. метров. Ему присвоен пятый максимальный номер сложности. На месте происшествия также находится его заместитель Илья Денисов. Он курирует Главное управление пожаротушения ведомства.

Как сообщили ТАСС в штабе пожаротушения, причиной ЧП стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

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