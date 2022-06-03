10:58 (мск), источник: ТАСС
Из горящего БЦ «Гранд Сетунь плаза» в Москве спасли более 120 человек
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/ — Поиск людей продолжается.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пожарные спасли более 120 человек из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«По предварительной информации, из горящего здания спасены всего более 120 человек, поиск людей продолжается», — сказали в ведомстве.
В частности, несколько человек спасены с 8 этажа.
Огнем охвачены первые четыре этажа здания. Площадь пожара составляет 1 000 кв. метров. Ему присвоен пятый максимальный номер сложности. На месте происшествия также находится его заместитель Илья Денисов. Он курирует Главное управление пожаротушения ведомства.
Как сообщили ТАСС в штабе пожаротушения, причиной ЧП стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.