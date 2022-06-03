11:03 (мск), источник: Аргументы и факты
Что известно об убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна в центре Москвы?
В центре Москвы застрелили бизнесмена Оганеса Камаряна, разыскиваемого полицией Армении с 2013 года.
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Вечером 2 июня в центре Москвы убили бизнесмена Оганеса Камаряна, который уже несколько лет находится в розыске в Армении. В 2013 году предприниматель пытался организовать заказное убийство своего конкурента Рафика Мадояна.
В Армении Камаряну грозило 20 лет тюрьмы, его искали через «Интерпол».
62-летний бизнесмен Оганес Камарян — учредитель ООО «Финкор консалтинг», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ранее его разыскивали за подготовку убийства своего оппонента и соратника Деда Хасана — Рафика Мадояна.
Как сообщает источник РЕН ТВ, в 2013 году Камарян, находясь в Армении, пообещал исполнителю дом в Испании и денежное вознаграждение в $500 тыс. Но полиции удалось предотвратить преступление, а его заказчика местные правоохранительные органы объявили в розыск.
Судя по камерам видеонаблюдения, убийство Камаряна было заказным. В Камаряна выстрелили, когда он вышел из ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте вместе с девушкой. Неизвестный выстрелил мужчине в спину и в голову, после чего сфотографировал погибшего на мобильный телефон и сбежал. 22-летняя Екатерина Попова, которая сопровождала бизнесмена, смогла убежать.
По факту нападения возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» (105 УК РФ) и «Незаконный оборот оружия» (222 УК РФ).