21:24 (мск), источник: © РИА Новости
На окраинах Херсона прогремели три взрыва
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона, передает корреспондент РИА Новости.
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Было слышно три взрыва, из них два сильных. Других подробностей пока не приводится.
Ранее Киев предпринял несколько попыток прорвать оборону и вторгнуться на территорию Херсонской области. По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, российская армия пресекла все попытки ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.