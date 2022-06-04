Военкор Куксенкова заявила, что Россия и Украина провели обмен телами погибших

— Поменяли 160 на 160, — написала она в своем Telegram-канале.
Куксенкова также уточнила, что обмен производился на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.
23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к обмену пленными с Россией «хоть завтра», поскольку этот процесс необходимо активизировать.
По мнению Зеленского, к вышеуказанному процессу необходимо привлечь как можно больше представителей третьих сторон. Он отметил, что обмен пленных является политическим решением, зависящим от поддержки многих стран.
Глава государства подчеркнул, что в российском плену находятся несколько тысяч человек, которых нужно обменять.
До этого лидер фракции ЛДПР в Госдуме, участник российско-украинских переговоров Леонид Слуцкий заявил, что российских военных, попавших в плен в ходе специальной операции на Украине, необходимо спасти любой ценой.