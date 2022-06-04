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21:50 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку

ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Украинские войска в 21:05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град», сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 21:05 — н.п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 “Град”», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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