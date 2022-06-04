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4 июня, источник: Коммерсантъ

МИД Шри-Ланки: вопрос о задержанном самолете «Аэрофлота» обсуждается по дипканалам

Вопрос с задержанным на Шри-Ланке самолетом «Аэрофлота» все еще находится на рассмотрении суда в ожидании окончательного решения, сообщили в МИД Шри-Ланки. Этот вопрос также обсуждается по стандартным дипломатическим каналам, отметили в министерстве.

Источник: Reuters

«2 июня 2022 года Высокий коммерческий суд Западной провинции издал запретительный ордер в отношении рейса “Аэрофлота”, запретив ему вылетать из международного аэропорта Бандаранаике», — говорится в заявлении МИДа по поводу ситуации с задержанным воздушным судном.

Дело касается коммерческого спора между истцом, ирландской компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited, против первого ответчика, ПАО «Аэрофлот», и второго — исполняющего обязанности главы авиационных служб Шри-Ланки, пояснили в министерстве.

Вылет Airbus A330 был задержан 2 июня, при этом власти Шри-Ланки отрицают причастность к задержанию самолета «Аэрофлота». Суд удовлетворил жалобу лизинговой компании из Ирландии. По решению суда самолет «Аэрофлота» не сможет покинуть страну до 16 июня. Аргументы сторон в этом деле рассмотрят на заседании 8 июня.

Мария Федотова

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