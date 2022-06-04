МИД Шри-Ланки: вопрос о задержанном самолете «Аэрофлота» обсуждается по дипканалам

«2 июня 2022 года Высокий коммерческий суд Западной провинции издал запретительный ордер в отношении рейса “Аэрофлота”, запретив ему вылетать из международного аэропорта Бандаранаике», — говорится в заявлении МИДа по поводу ситуации с задержанным воздушным судном.
Дело касается коммерческого спора между истцом, ирландской компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited, против первого ответчика, ПАО «Аэрофлот», и второго — исполняющего обязанности главы авиационных служб Шри-Ланки, пояснили в министерстве.
Вылет Airbus A330 был задержан 2 июня, при этом власти Шри-Ланки отрицают причастность к задержанию самолета «Аэрофлота». Суд удовлетворил жалобу лизинговой компании из Ирландии. По решению суда самолет «Аэрофлота» не сможет покинуть страну до 16 июня. Аргументы сторон в этом деле рассмотрят на заседании 8 июня.