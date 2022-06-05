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14:45 (мск), источник: РБК

В ДНР заявили о захвате украинскими военными «офиса ООН»

Украинские военные «захватили офис ООН» и три служебных автомобиля с дипломатическими номерами, заявил в Telegram Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Источник: AP 2022

Военнослужащие «не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», сказано в сообщении.

Как утверждают в штабе, события разворачиваются в Краматорске.

РБК обратился за комментарием в ООН.

Военные ДНР указали, что в марте уже сообщали о подобном случае, тогда они утверждали, что украинские военнослужащие используют автомобили ООН для перевозки ПЗРК. На приложенной к публикации штаба ДНР видеозаписи видно автомобиль с размытыми синими буквами, стоящий неподалеку от военных неизвестной принадлежности и говорящих по-русски.

Украинский Центр противодействия дезинформации при Совете по нацбезопасности тогда сообщал, что связался с представителями ООН, которые отвергли обвинения со стороны ДНР.

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