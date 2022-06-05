Донецк остался без эфирного телевещания из-за обстрелов со стороны ВСУ

«В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием (в Петровском районе Донецка в районе телевышки — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.
По его словам, точный срок восстановительных работ пока не известен, поскольку нужно дождаться, когда станет безопасно для специалистов. «Там обстрел не завершен. Пока о начале и сроках проведения аварийных работ говорить рано», — отметил Чеботарев.
В сводке представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, опубликованной в Telegram-канале, сообщается, что в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка повреждения получил радиотелевизионный передающий центр. «Прямое попадание в крышу здания, повреждено оборудование, станция обесточена», — сказано в сообщении.