В Москве арестовали еще одного подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т. М., подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», — приводит агентство сообщение суда. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Тимофей Мокий фигурировал в деле банды националистов Антона Васильева, члены которой были осуждены за серию взрывов и нападения на иностранцев по мотивам межнациональной ненависти. Он помогал банде собирать взрывные устройства.
Ранее сообщалось об аресте пяти человек, якобы причастных к подготовке покушения. По данным СКР и ФСБ, подозреваемые — участники неонацистской запрещенной террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила», запрещена в РФ). Один из фигурантов дела, Владимир Беляков, ранее уже был осужден на десять лет за подготовку убийства, хулиганство и грабеж. Среди задержанных также был Андрей Пронский — он, по данным издания Baza, известен националистическими взглядами, причастен к убийству знакомого в 2011 году, после чего отправлен на принудительное лечение.
О покушении на журналиста впервые сообщил президент России Владимир Путин. Позднее ФСБ раскрыла, что это был Владимир Соловьев. По данным силовых ведомств, заказ на убийство господина Соловьева поступил из Службы безопасности Украины. Позднее один из задержанных на видео, снятом ФСБ, сообщил, что группа обсуждала убийство гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и ряда других связанных с государственными медиа журналистов.