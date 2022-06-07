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02:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В НАО пропал первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян

В Ненецком автономном округе (НАО) пропал первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян. Соответствующую информацию в ГУ МЧС России по НАО представил представитель Союза Оленеводов Владислав Выучейский.

Источник: РИА "Новости"

Помимо господина Габриеляна, также пропали Алена Габриелян и двое их знакомых.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, двое туристов, пересекавших реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся и его потащило в Белое море.

Telegram-канал Baza сообщает, что после этого Владимира Габриеляна и одного из его спутников унесло в море, остальные сумели выбраться на берег. В настоящее время судьба пропавших неизвестна.

Данный маршрут движения популярен у туристов. В частности, сюда приезжают любители охоты. Официальных подтверждений этой информации нет. В компании VK информацию не комментировали.

Владимир Габриелян занимает должность первого заместителя гендиректора VK с 2019 года. До этого он в течение 14 лет был вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group.

Ксения Аскерова

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