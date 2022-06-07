В НАО пропал первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян

Помимо господина Габриеляна, также пропали Алена Габриелян и двое их знакомых.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, двое туристов, пересекавших реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся и его потащило в Белое море.
Telegram-канал Baza сообщает, что после этого Владимира Габриеляна и одного из его спутников унесло в море, остальные сумели выбраться на берег. В настоящее время судьба пропавших неизвестна.
Данный маршрут движения популярен у туристов. В частности, сюда приезжают любители охоты. Официальных подтверждений этой информации нет. В компании VK информацию не комментировали.
Владимир Габриелян занимает должность первого заместителя гендиректора VK с 2019 года. До этого он в течение 14 лет был вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group.