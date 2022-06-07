08:47 (мск), источник: Lenta.Ru
Топ-менеджер VK погиб на Белом море
Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян погиб в результате трагического происшествия. Об этом заявили в пресс-службе VK, передает РИА Новости.
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Ранее издание Baza сообщило о пропаже топ-менеджера компании на Белом море. По его данным, Габриелян вместе с супругой Еленой и друзьями пытались пересечь реку в Ненецком автономном округе на двух вездеходах — транспортные средства течением понесло в море.
Из них успели выбраться жена топ-менеджера и Сергей Ольсевич, а машину Габриеляна и его спутника Сергея Мерзлякова унесло в море.
Топ-менеджер VK и его друг пропали в труднодоступном месте, из-за чего поиски осложнялись. В Ненецком Союзе оленеводов уточняли, что россиянин и его друг пропали без вести недалеко от села Шойна. После случившегося двое местных жителей отправились на лодке в Белое море и спасли Елену Габриелян и Сергея Ольсевича.