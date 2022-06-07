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09:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Два топ-менеджера VK погибли на Белом море

Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия.

Источник: РИА "Новости"

Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды.

Владимир, занимавший пост первого заместителя генерального директора VK, стоял у истоков компании, он присоединился к команде в 2001 году. Для всех в отрасли и далеко за ее пределами его имя неразрывно связано с Mail.ru Group, VK и развитием передовых интернет-технологий в России. Сергей занимал должность директора по закупкам, он зарекомендовал себя как большой профессионал своего дела.

Редакция Новостей Mail.ru выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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