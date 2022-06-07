09:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Два топ-менеджера VK погибли на Белом море
Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды.
Владимир, занимавший пост первого заместителя генерального директора VK, стоял у истоков компании, он присоединился к команде в 2001 году. Для всех в отрасли и далеко за ее пределами его имя неразрывно связано с Mail.ru Group, VK и развитием передовых интернет-технологий в России. Сергей занимал должность директора по закупкам, он зарекомендовал себя как большой профессионал своего дела.
Редакция Новостей Mail.ru выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.