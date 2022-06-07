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14:32 (мск), источник: ТАСС

Минобороны МО РФ: монахи подтверждают умышленный поджог скита в Святогорске националистами

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Свидетельства жителей и монахов в Святогорске подтверждают факт умышленного поджога украинскими националистами скита Всех святых земли Русской. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита Всех святых земли Русской», — сказал Конашенков.

Он сообщил, что потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. «Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение», — рассказал генерал.

По его словам, «хорошо зная, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники, украинские националисты рассчитывали прикрыться православными святынями лавры в качестве своего щита».

«Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории лавры, чтобы не допустить ее разрушения», — добавил представитель Минобороны.

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