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17:02 (мск), источник: Газета.Ру

Глуховский объяснил, почему его объявили в федеральный розыск

Писатель Дмитрий Глуховский у себя в Telegram-канале объяснил, почему его объявили в федеральный розыск.

Источник: РИА "Новости"

По словам Глуховского, его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России за пост в одной из социальных сетей.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда, Глуховский был заочно арестован еще 13 мая по статье о дискредитации армии.

Писатель Дмитрий Глуховский известен в России благодаря романам «Метро 2033», «Пост» и «Текст». По данным СМИ, сейчас он находится за границей.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» писатель-фантаст Сергей Лукьяненко предположил, что розыск Глуховского может быть связан с его высказываниями, «нарушившими существующие нормы законодательства». «То, что Глуховский человек крайне либеральных взглядов, изрядную часть жизни проживший на Западе, не любящий Россию, не любящий нынешний политический и экономический курс государства, — это не секрет», — сказал Лукьяненко.

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