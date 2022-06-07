17:02 (мск), источник: Газета.Ру
Глуховский объяснил, почему его объявили в федеральный розыск
Писатель Дмитрий Глуховский у себя в Telegram-канале объяснил, почему его объявили в федеральный розыск.
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По словам Глуховского, его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России за пост в одной из социальных сетей.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда, Глуховский был заочно арестован еще 13 мая по статье о дискредитации армии.
Писатель Дмитрий Глуховский известен в России благодаря романам «Метро 2033», «Пост» и «Текст». По данным СМИ, сейчас он находится за границей.
Ранее в беседе с «Газетой.Ru» писатель-фантаст Сергей Лукьяненко предположил, что розыск Глуховского может быть связан с его высказываниями, «нарушившими существующие нормы законодательства». «То, что Глуховский человек крайне либеральных взглядов, изрядную часть жизни проживший на Западе, не любящий Россию, не любящий нынешний политический и экономический курс государства, — это не секрет», — сказал Лукьяненко.