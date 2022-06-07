18:03 (мск), источник: © РИА Новости
Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР.
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ГРОЗНЫЙ, 7 июн — РИА Новости. Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР начали массированное наступление на территории республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он опубликовал кадры активных боев в лесной и жилой местности в Telegram-канале, на видео также видны уничтоженные украинские боевики и оружие, которое чеченским бойцам досталось от противника.
«Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», — написал он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что территорию ЛНР уже удалось освободить на 97%.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.