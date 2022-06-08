Ликвидированная в Дагестане финансовая пирамида продолжила работу под другим названием

«Благодаря взаимодействию Банка России, МВД России и органов прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и/или) иного имущества) УК РФ», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Организаторы проекта на принципах сетевого маркетинга предлагали гражданам высокую доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения (лицензии) Банка России, уточнили в надзорном ведомстве.
Чтобы прекратить приток новых участников в финансовую пирамиду, Генпрокуратура на основании заключений Банка России направила в Роскомнадзор требования о блокировке восьми сайтов, на которых размещалась информация о привлекательности участия в деятельности проекта.
Требования уже рассмотрены, доступ к противоправному интернет-контенту ограничен, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
По информации источника «Молодежи Дагестана» в силовых структурах республики, уголовные дела против Trust Invest Capital были возбуждены в середине февраля текущего года, их расследуют сотрудники следственного управления республиканского МВД.
Обыски по месту жительства подозреваемых в организации пирамиды, а также в офисе представительства компании в Махачкале прошли еще 18 февраля, сообщил источник «Молодежи Дагестана». Один из подозреваемых в организации пирамиды, на которого оформлена компания, по решению суда был арестован.
По данным сайта «БрокерТрибунал», Trust Invest Capital был зарегистрирован в Румынии. «Большинство мошеннических инвестиционных проектов регистрируют компанию в другой стране, чтобы поиск руководителей в случае каких-то проблем превратился в настоящий квест», — замечают аналитики сайта.
По словам источника «Ъ» в правоохранительных органах, основные организаторы пирамиды, выступавшие лицами проекта, пока не задержаны, так как ни один из проектов компании официально не был оформлен на них и они лично деньги у граждан не принимали.
Один из вкладчиков компании рассказал «Ъ», что вложился в проект зимой прошлого года, к тому времени компания действовала на рынке России и за рубежом уже более двух лет.
«Было понятно, что это пирамида, но я решил рискнуть, — рассказал вкладчик.— Вначале проценты были выше, чем в любом банке страны, я вложился, когда на мою сумму каждый день начислялось 0,7%. Люди, которые вложились раньше, успели застать 0,9% и 0,8%. При этом начисления можно было выводить в конце каждой недели. С ноября прошлого года ситуация изменилась: сперва проценты резко понизились — до 0,5%, потом появились проблемы с выводом. А в новом году произошел “ребрендинг” — компания сменила название и тактику работы».
Идейным вдохновителем проекта, рассказали знакомые с ситуацией источники, стала жительница Дагестана, у которой за плечами был срок за мошенничество. Проект был также общероссийского масштаба, а она имела отношение к работе его филиала в Дагестане.
«По новому делу она не задержана, — рассказал источник “Ъ”, — поскольку на нее не было оформлено ничего. Она по-прежнему на связи со вкладчиками — в чатах и другими способами. Что-то было оформлено на ее гражданского мужа, также отсидевшего, он сейчас и арестован».
В целом же у проекта были организованы офисы во многих регионах России, а также за рубежом — в Узбекистане, Азербайджане, его организаторы приобрели банк на Мальте, рассказал собеседник «Ъ»: «Деньги вкладчиков вкладывались в криптовалюту, акции, завод по производству мусорных контейнеров, еще какие-то проекты. В Москве у них был гигантский штат аналитиков. Они масштабно занимались благотворительностью, организовывали ежегодно балы для вкладчиков. Люди миллионы вкладывали. Потому что изначально проценты были вкусные».
Однако затем проценты по вкладам резко упали, были введены ограничения на вывод денег.
«С начала этого года компания называется “Атлант”, — рассказал другой осведомленный источник, — уведомления об этом были разосланы участникам проекта. Сайт зарегистрирован на иностранном сервере, возможно мальтийском. Схема теперь такая: та сумма, которая осталась на вкладе, — теперь под 30% годовых, проценты разбиваются по неделям, и каждую субботу идет зачисление. Выводить можно было два раза в месяц — в его начале и в середине. Но с марта выводы зависли — компания объясняет это тем, что не успевает обрабатывать запросы. Но начисления все так же приходят, хотя они мизерные, конечно».
В самой компании, рассказал источник «Ъ», предполагают, что после того, как они сменили схему выплат и снизили проценты, кому-то из вкладчиков-силовиков, вложивших миллионы, это не понравилось, и они инициировали уголовные дела.
«Они многих вкладчиков обзванивают и говорят, чтобы те тоже написали заявление о мошенничестве на компанию, — говорит вкладчик.— Но из тех, кого знаю я, никто не пишет, потому что компания все еще работает и что-то да начисляет».