Об уничтожении на Украине переданной Норвегией установки М109 ранее в этот день сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, по его словам, в результате ударов артиллерии уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Пион».
Накануне стало известно, что авиация РФ ликвидировала американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в районе Северска Донецкой Народной Республики (ДНР). Отмечалось, что ракетные войска и артиллерия поразили 431 район скопления живой силы и техники украинских военных.
24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.