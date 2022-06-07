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Верховный суд ДНР предъявил обвинения иностранцам, воевавшим в Донбассе
ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Иностранцы, воевавшие на стороне украинских боевиков в Донбассе, ознакомились с обвинением в ходе судебного заседания в Донецке, следует из видео, предоставленного Верховным судом ДНР. На кадрах два гражданина Великобритании и один гражданин Марокко утвердительно отвечают на вопрос, ознакомлены ли они с обвинением. Также подсудимые заявили, что не имеют претензий.