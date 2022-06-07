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21:15 (мск), источник: © РИА Новости

Верховный суд ДНР предъявил обвинения иностранцам, воевавшим в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Иностранцы, воевавшие на стороне украинских боевиков в Донбассе, ознакомились с обвинением в ходе судебного заседания в Донецке, следует из видео, предоставленного Верховным судом ДНР. На кадрах два гражданина Великобритании и один гражданин Марокко утвердительно отвечают на вопрос, ознакомлены ли они с обвинением. Также подсудимые заявили, что не имеют претензий.

Источник: © РИА Новости

Генпрокуратура ДНР ранее отмечала, что наказанием им может быть избрана высшая мера.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что «прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, долгий срок в тюрьме». Он сообщил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.

Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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