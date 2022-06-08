18:08 (мск), источник: Известия
Автомобиль депутата Миронова сбил курьера в Москве
Автомобиль марки Genesis сбил курьера в центре Москвы. Инцидент произошел 8 июня на улице Сретенка.
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Как сообщил источник «Известий», данная машина используется руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
Как сообщили в Департаменте транспорта Москвы, автомобиль совершил наезд на велосипедиста в районе дома 19, когда тот переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. На месте работают оперативные службы. Движение по улице не затруднено.